Bundeswirtschaftsminister Altmaier trägt die Einigung in der Großen Koalition mit, die eine Frauenquote in Vorständen größerer Unternehmen festschreibt.

Der CDU-Politiker sagte dem Deutschlandfunk, es sei heute nicht mehr vermittelbar, dass es Vorstände gebe, in denen keine Frau vertreten sei. Die Gleichstellung von Frauen und Männern sei in vielen Bereichen immer noch nicht erreicht. Insofern sei es richtig, dass die Koalition hier den nächsten Schritt tue. Altmaier galt lange Zeit als Kritiker einer verbindlichen Frauenquote für Vorstände.



Justizministerin Lambrecht, SPD, hatte gestern mitgeteilt, dass sich die zuständige Arbeitsgruppe des Koalitionsausschusses auf eine Regelung verständigt habe. Demnach muss in Vorständen börsennotierter Unternehmen und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern ein Mitglied eine Frau sein. Für Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes soll den Angaben zufolge eine Aufsichtsratsquote von mindestens 30 Prozent und eine Mindestbeteiligung in Vorständen gelten. Der Kompromiss soll in der kommenden Woche den Koalitionsspitzen zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.



Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sprach von einem wichtigen Schritt mit hoher Signalwirkung auf dem Weg zu Gleichstellung und Chancengleichheit in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.