Die Vereinten Nationen haben das Bestreben nach einer Gleichstellung der Geschlechter hervorgehoben.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, Jahrhunderte der Diskriminierung und ein tiefverwurzeltes Patriarchat hätten ein klaffendes Machtgefälle in Wirtschaft und Politik geschaffen.



Die UNO bekräftigte ihre Bemühungen, die Ungleichheiten zu verringern. Dazu verabschiedete die Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen auf ihrem Jahrestreffen eine politische Erklärung. An der Veranstaltung sollten ursprünglich 12.000 Menschen teilnehmen. Wegen des Coronavirus wurde die Zusammenkunft deutlich verkleinert.