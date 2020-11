In der Unions-Bundestagsfraktion sinkt offenbar der Widerstand gegen eine Ausweitung der Frauenquote in Dax-Vorständen.

Fraktionsvize Frei sagte der Nachrichtenagentur Reuters, bei der Beteiligung von Frauen in Vorständen gebe es deutlich Luft nach oben. Die Koalitionsarbeitsgruppe "Frauen in Führungspositionen" solle deshalb nun zeitnah einen Vorschlag vorlegen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach sich in der Zeitung "Welt" für eine feste Frauenquote in Dax-Unternehmen aus. Auch Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Söder hatten eine Ausweitung der Frauenquote in Unternehmen befürwortet.



Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hatte in einem Strategiepapier eine feste Frauenquote in Dax-Unternehmen gefordert. Diese soll demnach eingebettet sein in ein Gesamtkonzept für Frauen, das von flexibleren Arbeitszeiten bis zur deutlichen Besserstellung von Alleinerziehenden reicht. Darüber hinaus will die CSU die Zahl der sogenannten "Vätermonate" bei der Elternzeit von zwei auf vier Monate verdoppeln.



Frauenministerin Giffey hatte ebenfalls eine gesetzliche Quote für einen Mindestanteil von Frauen in bestimmten Unternehmensvorständen vorgeschlagen. Danach soll der Vorstand eines börsennotierten und zugleich paritätisch mitbestimmten Unternehmens künftig mit wenigstens einer Frau besetzt sein, wenn er mehr als drei Mitglieder hat. Sie will zudem die seit 2015 vorgeschriebene 30-Prozent-Quote für Frauen in bestimmten Aufsichtsräten von bisher gut 100 auf rund 600 Unternehmen der Privatwirtschaft ausdehnen. Inkrafttreten sollen die neuen Vorschriften zum 1. Mai 2021.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.