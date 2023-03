Österreich

Gletscher-Messungen zeigen Rekord-Schmelze

In den österreichischen Alpen sind die Gletscher 2022 so schnell geschrumpft wie nie zuvor. Das geht aus dem jüngsten Gletscherbericht des Alpenvereins hervor. Demnach verloren die Gletscher durchschnittlich etwa 29 Meter an Länge - der höchste Wert seit Ende des 19. Jahrhunderts.

31.03.2023