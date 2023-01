Das geht aus Studie hervor, die in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlicht wurde. Selbst bei einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter schmelzen nach Schätzungen der Forschenden 49 Prozent der 215.000 Gletscher. Bei einem derzeit befürchteten Temperaturanstieg von 2,7 Grad dürfte es 2100 gar keine Gletscher mehr in den meisten mittleren Lagen geben, etwa in Zentraleuropa, Westkanada oder Neuseeland.