Die Organisation Human Rights Watch erhebt massive Vorwürfe gegen die chinesische Regierung.

Direktor Roth sprach bei der Vorstellung des mehr als 600-seitigen Jahresberichts in New York von einer "globalen Bedrohung" der Menschenrechte. Schon seit langem unterdrücke China die Kritiker im eigenen Land und habe einen weitreichenden Überwachungsstaat geschaffen - mit dem Ziel der totalen sozialen Kontrolle.

Kritische Stimmen zum Schweigen bringen

Nun versuche die chinesische Regierung, ihre Zensur auf den Rest der Welt auszuweiten. Dabei nutze sie zunehmend ihre wirtschaftliche und diplomatische Kraft, um kritische Stimmen auch in anderen Ländern zum Schweigen zu bringen. Dem müssten sich die Länder in aller Welt eigentlich entschieden entgegenstellen. Allerdings seien immer mehr Regierungen - anders als früher - nicht mehr bereit dazu, in ihrer Außenpolitik die Menschenrechte zu fördern. Als Beispiel wird die USA mit Präsident Trump genannt.

Chinesischer Diplomat spricht von Lügen

Human-Rights-Watch-Direktor Roth wollte den Jahresbericht eigentlich in Hongkong vorstellen, durfte aber nicht einreisen. Auf der Pressekonferenz in New York warf ein Vertreter der chinesischen UNO-Mission der Menschenrechtsorganisation Lügen vor. Die Vorwürfe gegen China enthielten Vorurteile und Erfindungen. Wer nicht erwähnte, dass sein Land in den vergangenen Jahrzehnten 700 Millionen Menschen aus der Armut geführt habe, dürfe sich nicht Menschenrechtsorganisation nennen.