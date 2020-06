Bei einer Geberkonferenz für das internationale Impfbündnis Gavi sind umgerechnet fast acht Milliarden Euro zusammengekommen, darunter 700 Millionen aus Deutschland. Die Hilfen sollen größtenteils in Impfprogramme in ärmeren Ländern fließen, die wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geraten sind.

Der Rest geht an einen Fonds für künftige Corona-Impfstoffe. Großbritannien hatte das virtuelle Treffen ausgerichtet. Insgesamt nahmen an der Konferenz mehr als 50 Länder sowie Einzelpersonen teil. Allein die Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates und seiner Frau Melinda sagte zu, Gavi mit 1,6 Milliarden Dollar zu unterstützen. Die Bundesregierung steuert in den kommenden fünf Jahren 600 Millionen Euro für klassische Impfprogramme etwa gegen Masern, Kinderlähmung und Typhus bei. Zudem stellt Deutschland 100 Millionen Euro zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereit.



Gavi wurde vor 20 Jahren mit dem Ziel gegründet, allen Menschen in ärmeren Ländern Zugang zu Impfungen zu ermöglichen.