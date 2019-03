Der Generalsekretär des "Global Solutions Summit", Markus Engels, fordert mit Blick auf die aktuelle Klimapolitik einen Paradigmenwechsel.

Engels sagte im Deutschlandfunk, man müsse die Klimafrage zu einer Gerechtigkeitsfrage machen. Wirtschaft und Umwelt dürften nicht entkoppelt oder gegeneinander ausgespielt werden, vielmehr müssten soziale Themen stets mitgedacht werden: "Denn sonst fliegen - und das haben wir ja in Frankreich gerade erlebt - einem auch die gut gemeinten Klimaziele um die Ohren."



Nur so könne es gelingen, Populismus, Abschottung und Nationalismen zu bekämpfen und stattdessen eine gemeinsame Antwort auf globale Klimafragen zu finden. Die Antwort müsse das sogenannte "Recoupling" sein, die Verknüpfung von ökonomischem, technischem und politischem Fortschritt mit sozialen Fortschritten, betonte Engels. Nur mithilfe dieser Verknüpfung könne man den weniger privilegierten Regionen der Welt vermitteln, von diesem Wandel zu profitieren. Klar sei aber auch, dass dieser Wandel in vielen Gesellschaften schmerzhaft sein werde. Auch die Bundesregierung habe für das kommende Jahr im Haushalt Strafzahlungen eingeplant, da man die europäischen Klimaziele nicht einhalte.



Der "Global Solutions Summit" ist ein Gipfel, bei dem Experten aus den G-20-Staaten zusammenkommen, um gemeinsam nach globalen Lösungen für Klimakrisen, Gewalt und Armut zu suchen. Unter den rund 1.000 Teilnehmern diese Woche in Berlin waren auch Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz.