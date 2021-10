Nach Irland und Estland hat sich nun auch Ungarn der OECD-Vereinbarung über eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für große Konzerne angeschlossen.

Es gebe einen Kompromiss, mit dem sein Land dem Abkommen beitreten könne, sagte Finanzminister Varga in Budapest. Die Interessen Ungarns würden dabei gewahrt.



Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben sich 136 Staaten auf die globale Steuerreform geeinigt. Die Länder stünden für mehr als 90 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft. Die Reform sieht neben der Mindeststeuer für Großkonzerne auch vor, dass diese mehr Steuern in Ländern zahlen sollen, in denen sie besonders große Gewinne machen. Die Neuregelung soll ab 2023 greifen.

