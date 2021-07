Eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen wäre ein Paukenschlag. Und der ertönt nicht wegen der Höhe der nun ausgehandelten globalen Mindeststeuer von 15 Prozent, sondern wegen der Tatsache, dass sich 130 Staaten in dieser Frage überhaupt einig geworden sind. Sie haben sich auch darauf verständigt, das Unternehmen dort besteuert werden sollen, wo sie einen Großteil ihrer Umsätze machen, ob das ab Konzernumsätzen ab 20 Milliarden Dollar und Renditen von über zehn Prozent gilt oder andere Grenzen gezogen werden, auch das ist zunächst zweitrangig.

Weltweit tätige Konzerne müssen sich auf eine schärfere Besteuerung einstellen. Nach den G7-Staaten haben sich 130 Länder unter dem Dach der OECD auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen geeinigt. So sollen Steueroasen trockengelegt werden. Es gibt allerdings auch Kritik.

Wichtig ist, dass hier ein potenziell fruchtbarer Boden geschaffen wurde. Denn es handelt sich eben um eine Mindestbesteuerung für globale Unternehmen, keineswegs eine festgelegte Höchstgrenze. Sofern es immer noch Staaten gibt, die mit Steuersätzen unter 15 Prozent um die Gunst der Konzerne buhlen, sind 15 Prozent schlicht eine Verbesserung. Und hier muss man gar nicht in die Ferne schweifen, wo doch Irland liegt so nah.

USA wollten 21 Prozent Mindeststeuer

Wichtig wird daher vor allem sein, dass die Regierungen die Einigung nicht als Abschluss einer langen Debatte, sondern als einen ersten Schritt sehen hin zu mehr globaler Steuergerechtigkeit. Kurz, 15 Prozent sind das Mindeste, und dabei darf es nicht bleiben. Sonst zementiert man ein Niveau nur knapp über dem übelriechenden Sumpf von Steueroasen. Die USA hatten übrigens eine Mindeststeuer von 21 Prozent vorgeschlagen und konnten sich damit nicht durchsetzen. Dabei war dieses Engagement keineswegs selbstlos. Zum einen nämlich kann die Regierung in Washington über die Mindestbesteuerung über ihre Grenzen hinaus greifen. Zumindest in Teilen können sie die Differenz bis zum Mindestsatz dann nach Hause steuern. Zum anderen will die Regierung Biden die eigenen Unternehmenssteuern wieder leicht anheben, nachdem Donald Trump sie beispiellos gesenkt hatte.

Da liegt die Befürchtung nahe, dass Unternehmen in andere Niedrigsteuergebiete umziehen. Dass Zypern gar nicht Teil der globalen Steuerinitiative ist und Irland, Estland und Ungarn die Einigung nicht unterzeichnet haben, wirft kein sonderlich gutes Licht auf Europa. Umso mehr aber kann dieser erste Schritt in Zukunft helfen, den Druck auf solche Länder zu erhöhen.

Der neoliberale Wettlauf ist zerstörerisch

Das wichtigste Signal aber ist, dass 130 Staaten sich zumindest auf einen Rahmen einigen konnten, um der Steuerflucht von Unternehmen einen Riegel vorzuschieben. So wäre in Zukunft das gebetsmühlenartig vorgeschobene Argument, Unternehmen könnten abwandern, weil anderswo Oasen mit weniger Steuern locken, nur noch eine Fata Morgana. Denn dieser neoliberale Wettlauf ist zerstörerisch. Ein Teil der in jüngster Zeit konstatierten Spaltung der Gesellschaften resultiert eben auch aus einem Ohnmachtsgefühl gegenüber globalisierten und entfesselten Märkten. Die globale Unternehmensbesteuerung sendet ein einfaches Signal: Marktmächte und Marktakteure kann man auch global steuern.

Mischa Ehrhardt (©privat)Mischa Ehrhardt, geboren 1974 in Bayern, studierte Philosophie und Soziologie in Tübingen und Frankfurt. Nach seinem Studium absolvierte er ein Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Es folgten Moderationen und Planung von Wissenschafts- und Mediensendungen beim Hessischen Rundfunk, dort war er lange Jahre dann als Wirtschaftsjournalist tätig. Nach sechs Jahren im ARD-Börsenstudio für das Radio arbeitet er schließlich als Wirtschaftskorrespondent für den Deutschlandfunk in Frankfurt.