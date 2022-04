Sipri-Institut Stockholm

Die USA geben das im Vergleich das meiste Geld für ihre Streitkräfte aus. (dpa / picture-alliance / Sebastian Kahnert)

Wie das Institut in Stockholm mitteilte, investierten die Staaten in aller Welt mehr als 2,1 Billionen US-Dollar in ihre Streitkräfte - und damit so viel wie nie zuvor. Der Anstieg lag demnach bei 0,7 Prozent im Vergleich zu 2020 und bei zwölf Prozent im Vergleich zu 2012.

Am stärksten haben die USA, China, Indien, Großbritannien und Russland aufgerüstet. Die fünf Länder kommen zusammen auf mehr als 60 Prozent der globalen Ausgaben, wobei der größte Anteil auf die USA entfällt. Russland erhöhte seine Investitionen in die Rüstung um 2,9 Prozent. Laut Sipri wurde das durch hohe Einnahmen bei Öl und Gas begünstigt.

