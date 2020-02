Bundesfinanzminister Scholz dringt auf eine grenzüberschreitende Steuerreform mit neuen Regeln für große Digitalunternehmen.

Noch in diesem Jahr strebe er einen Durchbruch an, sagte der SPD-Politiker vor einem Treffen mit seinen Ressortkollegen der G20-Staaten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Dort seien zwar noch keine konkreten Ergebnisse zu erwarten. So weit wie heute aber sei man noch nie gewesen, betonte Scholz. Derzeit werden zwei Ansätze diskutiert. Zum einen geht es um eine globale Mindeststeuer für Unternehmen, die die Flucht in Steueroasen unattraktiv machen soll. Zum anderen wird an neuen Regeln für große Digitalkonzerne wie Google, Facebook und Apple gearbeitet. Diese zahlen in vielen Ländern nur wenig Steuern, obwohl sie auch dort ihre Geschäfte machen.



Weiter erklärte Scholz, im Falle eines Durchbruchs erwarte er für Deutschland höhere Steuereinnahmen.