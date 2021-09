Die Corona-Pandemie wirkt sich in ärmeren Ländern katastrophal auf den Kampf gegen andere tödliche Krankheiten aus.

Das berichtete der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria in Genf. So seien im vergangenen Jahr eine Million Menschen weniger als 2019 gegen die arzneimittelresistente Tuberkulose behandelt worden. Das bedeute in der Konsequenz, dass hunderttausende Erkrankte sterben werden, sagte der Leiter des Fonds, Sands, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zahl der Menschen, die mit Aids-Präventionspogrammen erreicht wurden, ging den Angaben zufolge im Jahresvergleich um elf Prozent zurück. Es habe auch deutlich weniger HIV-Tests gegeben. Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Malaria seien dagegen weniger stark betroffen von der Corona-Pandemie.



Der Globale Fonds wirbt weltweit Milliardenhilfen im Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria ein und investiert sie.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.