Logo der Welthandelsorganisation am WTO-Gebäude in Genf (imago/Steinach)

Die zuständigen Minister der 166 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation konnten sich in Abu Dhabi nicht auf gemeinsame Maßnahmen verständigen. Das Fischereiabkommen hätte Subventionen eindämmen sollen, die zu Überfischung oder Überkapazität führen.

EU-Handelskommissar Dombrowskis erklärte, am Ende sei eine Einigung am Widerstand Indiens gescheitert. Die Verhandlungen sollen nun am Sitz der WTO in Genf weitergehen.

