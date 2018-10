Die weltweiten Handelskonflikte dämpfen das globale Wachstum.

Der Internationale Währungsfonds senkte seine Prognose für die Weltwirtschaft um jeweils 0,2 Prozentpunkte auf je 3,7 Prozent in diesem und im nächsten Jahr. Das exportorientierte Deutschland bekomme die Abkühlung noch stärker zu spüren, heißt es in dem zu Beginn der IWF-Jahrestagung auf Bali veröffentlichten Papier. Demnach rechnet der Währungsfonds für die Bundesrepublik im aktuellen und im folgenden Jahr mit einem Wachstum von jeweils 1,9 Prozent. Für 2018 wären das 0,6 Punkte weniger als noch im April prognostiziert.



Gründe für die Abschwächungen seien vor allem die Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China. Hinzu kämen Unsicherheiten etwa im Zuge des Brexits oder die Folgen der Zinswende in den Vereinigten Staaten.