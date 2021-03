Die spanische Regierung will Boten von Essenslieferdiensten künftig als Beschäftigte der digitalen Plattformen eingestufen, für die sie arbeiten.

Damit würden sie nicht länger als Selbstständige gelten. Die Änderung könnte weitreichende Folgen für Unternehmen in Spanien haben. Außerdem sollen Plattformbetreiber wie Glovo oder Deliveroo die Funktionsweise ihrer Algorithmen offenlegen. Es wird erwartet, dass das neue Gesetz innerhalb weniger Monate in Kraft tritt. Arbeitsministerin Díaz sagte, das Vorhaben sei Teil einer Modernisierung des Arbeitsmarktes. Mit ihm würden Vorschriften mit technischen Entwicklungen in Einklang gebracht, um sicherzustellen, dass die Rechte von Arbeitnehmern gewahrt blieben.



Die Vereinigung von Dienstleistungsplattformen, die Essenslieferungen anbieten, kritisierte den Vorstoß und erklärte, die Pflicht zur Offenlegung von Algorithmen werde einen negativen Effekt auf die Entwicklung der Digitalwirtschaft in Spanien haben. Deliveroo mit Sitz in London rief die spanische Regierung auf, ihr Vorgehen noch einmal zu überdenken.



Im September hatte das Oberste Gericht Spaniens im Fall eines früheren Fahrers von Glovo entschieden, dass es sich bei Boten von Essenslieferdiensten um Angestellte handele. Erst in der vergangenen Woche hatte das Oberste Gericht Großbritanniens entschieden, dass Fahrer des Dienstleisters Uber als Arbeitnehmer und nicht als Selbstständige einzustufen seien.

