Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bleiben die Deutschen zuversichtlich.

Das geht aus dem "Glücksatlas 2020" der Deutschen Post hervor, der in Bonn vorgestellt wurde. Darin heißt es, die Einschnitte in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben hätten einen überraschend moderaten Rückgang des Glücksniveaus zur Folge gehabt. Demnach sank die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung auf einer bis zehn reichenden Skala auf 6,74 Punkte. Im vergangenen Jahr war mit 7,14 Punkten ein Allzeit-Hoch gemessen worden.



Für die Studie waren 4.660 Personen ab 16 Jahren befragt worden. Den Angaben zufolge gehen sie davon aus, dass ihre Lebenszufriedenheit schon 2021 ein ähnlich hohes Niveau wie im Vorjahr erreichen wird. Zudem erklärten 80 Prozent der Befragten, sie seien froh während der Pandemie in einem Land wie Deutschland zu leben. Die Hälfte der Umfrageteilnehmer sieht auch positive Entwicklungen durch die Krise, etwa die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.



Der Glücksatlas zeigt darüber hinaus, dass nachhaltiger Konsum beim Großteil der Deutschen die Lebenszufriedenheit fördert. Dieser Aspekt war in diesem Jahr das Schwerpunktthema. Demnach sind 48 Prozent der Menschen, die konsequent nachhaltig leben, sehr zufrieden mit ihrem Leben. Von den "sorglosen" Konsumenten seien es hingegen nur 29 Prozent. Zum Thema Nachhaltigkeit befragte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 2.000 Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 18.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 15.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

* Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 14.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.