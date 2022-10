Reaktionen auf neuen Premierminister

Der britische Premierminister Rishi Sunak (Alberto Pezzali/AP/dpa)

Scholz erklärte, er freue sich auf die weitere Partnerschaft "als enge Freunde" in der NATO und der G7. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teilte mit, die EU zähle auf eine starke Beziehung zum Vereinigten Königreich. Sie ermahnte Sunak, getroffene Vereinbarungen einzuhalten. US-Präsident Biden sagte, er freue sich darauf, die gemeinsame Kooperation in der globalen Sicherheit, einschließlich der Unterstützung für die Ukraine, auszubauen. Auch Frankreichs Präsident Macron bekräftigte seinen Willen zur Zusammenarbeit. Irlands Ministerpräsident Martin forderte Sunak zum schnellen Handeln im Streit um das Nordirland-Protokoll auf.

Sunak war am Mittag von König Charles III mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. In seiner Antrittsrede sagte Sunak, er wolle die wirtschaftliche Stabilität in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen und das Vertrauen in die britische Regierung stärken.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.