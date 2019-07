Bundeslandwirtschaftsministerin Klöchner rechnet spätestens im Jahr 2022 mit einem Ende der Nutzung des Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union. Die CDU-Politikerin sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", es sei nicht davon auszugehen, dass es in der EU nach 2022 noch eine Mehrheit für eine Glyphosat-Zulassung geben werde.

Weiter meinte sie, vorher sei aber wenig zu machen. Das europäische Recht besage, dass ein vollständiges nationales Verbot nicht möglich sei, solange Glyphosat in der EU zugelassen sei. Man arbeite in Deutschland aber an Strategien, um den Einsatz zu mindern oder überflüssig zu machen.



Das Unkrautvernichtungsmittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein.