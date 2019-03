Der Bayer-Konzern hat in den USA einen weiteren juristischen Rückschlag erlitten.

Ein Geschworenengericht in San Francisco urteilte, dass das glyphosat-haltige Unkrautvernichtungsmittel "Roundup" der Bayer-Tochter Monsanto erheblich zur Krebserkrankung eines Klägers beigetragen hat. Der Mann hatte das Mittel 25 Jahre lang auf seinem Grundstück eingesetzt. Über mögliche Schadenersatzansprüche wird in einer zweiten Verhandlungsphase entschieden. Die Bayer-Aktie stürzte nach dem heutigen Glyphosat-Urteil um mehr als zehn Prozent ab.



Der Prozess gilt als eine Art "Musterfall": Bei US-Gerichten sind mehr als 9.300 Klagen von Krebskranken gegen Monsanto eingegangen. Im August hatte ein Gericht das Unternehmen bereits zu Schadenersatzzahlungen an einen erkrankten Mann verurteilt. Bayer ist dagegen in Berufung gegangen.

Die Wissenschaft ist bezüglich Glyphosat uneins

Der Konzern bestreitet, dass das Unkrautvernichtungsmittel Krebs verursacht, und beruft sich dabei auf wissenschaftliche Studien. Auch die US-Umweltbehörde EPA sowie die Aufsichtsbehörden der EU und Deutschlands sind dieser Ansicht. Die Weltgesundheitsbehörde WHO stuft Glyphosat dagegen als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Bayer hatte Monsanto im Juni 2018 übernommen.