Vor einem US-Bundesgericht in San Francisco hat ein möglicherweise entscheidender Prozess um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat begonnen.

Angeklagt ist ein weiteres Mal die Bayer-Tochter Monsanto. Der US-Kläger wirft dem Unternehmen vor, für seine Krebserkrankung verantwortlich zu sein. Er hatte das glyphosat-haltige Produkt "Roundup" verwendet. Der Prozess gilt als Musterfall in einem Massenverfahren. Insgesamt sieht sich Bayer mit rund 1.300 US-Klägern konfrontiert.



In einem anderen Fall hatte das Gericht einem früheren Schulhausmeister rund 78 Millionen Dollar zugesprochen. Bayer ist dagegen in Berufung gegangen.