Im ersten US-Prozess um angeblich verschleierte Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter hat der Kläger einen vom Gericht festgesetzten Schadenersatz akzeptiert.

Die Summe liegt bei umgerechnet knapp 70 Millionen Euro. Die Anwälte des krebskranken Mannes teilten mit, ihr Mandant stimme dem Urteil in der Hoffnung zu, während seiner Lebenszeit eine Lösung in dem Streit zu finden.



Eine Geschworenenjury in San Francisco hatte ihm Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 255 Millionen Euro zugesprochen. Die Richterin reduzierte die Summe, gab einem Antrag des Bayer-Konzerns auf einen neuen Prozess aber nicht statt. Der Konzern, dessen Tochter Monsanto glyphosathaltige Unkrautvernichter herstellt, will gegen das Urteil in Berufung gehen.



Die Weltgesundheitsorganisation stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein, Monsanto bestreitet eine solche Wirkung. In den USA laufen rund 8.700 Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch Glyphosat.