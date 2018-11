Die Bayer-Tochter Monsanto hat Berufung gegen das Urteil im Glyphosat-Prozess in den USA eingelegt.

Der Chemiekonzern fordert einen neuen Prozess im Fall um den an Lympfdrüsenkrebs erkrankten Kläger Johnson. Ein Gericht in San Francisco hatte Monsanto im August zur Zahlung von 289 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Monsanto-Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat krebserregend sind und der Hersteller davor nicht ausreichend gewarnt hat. Die Strafzahlung wurde im Oktober auf 78 Millionen reduziert, ein Antrag von Monsanto auf einen neuen Prozess aber abgelehnt.



Monsanto bestreitet, dass Glyphosat eine krebsauslösende Wirkung hat. Im Februar kommt es nach Angaben eines Richters aus San Francisco zu einem weiteren Verfahren.