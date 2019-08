Der Schlichter im Glyphosat-Streit zwischen Bayer und den Klägeranwälten hat Berichte über ein Vergleichsangebot zurückgewiesen.

Der US-Anwalt Feinberg erklärte, Bayer habe keineswegs vorgeschlagen, acht Milliarden US-Dollar zur Beilegung aller Rechtsstreitigkeiten zu zahlen. In den Mediationsgesprächen sei nicht einmal über einen Vergleich gesprochen worden.



Der Finanzdienst Bloomberg hatte berichtet, Bayer habe den Milliarden-Vergleich vorgeschlagen. Die Zahl der Kläger wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichtungsmittels Roundup lag zuletzt bei rund 18.400. Der Konzern hatte in den ersten Glyphosat-Verfahren in den USA Niederlagen hinnehmen müssen.