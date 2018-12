Nach der Klagewelle in den USA gehen jetzt auch in der Türkei zwei Landwirte gerichtlich gegen den Chemiekonzern Monsanto vor.

Wie die Zeitung "Cumhuriyet" berichtet, wollen die beiden Bauern aus Bergama in der Provinz Izmir erreichen, dass Monsanto die Verkaufslizenz für das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat entzogen wird. Ziel der Klage vor dem Verwaltungsgericht Ankara ist demnach außerdem, dass alle mit dem Mittel in Verbindung stehenden Produkte vom Markt genommen werden. Der Anwalt der Kläger, Özay, erklärte, man habe sich zunächst an das Landwirtschaftsministerium gewandt. Dieses habe jedoch nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 60 Tagen reagiert. Deshalb habe man sich für eine Klage entschieden.



Den Angaben zufolge leiden zahlreiche Landwirte in Bergama nach dem Einsatz des Unkrautmittels über gesundheitliche Probleme wie Müdigkeit und schwere Beine. Ob man auch eine Schadenersatzklage gegen den Chemiekonzern Bayer als neuen Eigentümer Monsantos erwirken wolle, ließ Özay zunächst offen. Der Erfolg ähnlicher Klagen in den USA stimme ihn aber hoffnungsvoll. Der Anwalt kündigte zugleich eine Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof an.



In den Vereinigten Staaten haben inzwischen mehr als 9.000 Menschen gegen Monsanto geklagt. Sie alle gaben an, durch den Kontakt mit Glyphosat krank geworden zu sein. Mitte August hatte ein US-Gericht das Unternehmen dazu verurteilt, einem an Krebs erkrankten Mann fast 290 Millionen Dollar zu zahlen.



Die Weltgesundheitsorganisation stuft Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein, Monsanto bestreitet eine solche Wirkung. In der Türkei wird der Wirkstoff vor allem beim Weinanbau und auf Erdbeerfeldern eingesetzt.