In einem Verfahren zu den Risiken des Unkrautvernichters Glyphosat hat ein US-Gericht die Strafzahlung für den deutschen Pharmakonzern Bayer deutlich reduziert.

Der Schadenersatz für ein an Krebs erkranktes Ehepaar wurde auf 86,7 Millionen Dollar festgelegt. Ein Geschworenengericht hatte die Summe zuvor auf zwei Milliarden Dollar beziffert. Das kalifornische Gericht erklärte jedoch, die Kläger sollten eine wesentlich niedrigere Summe akzeptieren. Bayer sprach von einem Schritt in die richtige Richtung, kündigte aber Berufung gegen das Urteil an.



Tausende Krebskranke in den USA machen Glyphosat für ihre Erkrankungen verantwortlich. Bayer weist einen Zusammenhang mit der Nutzung des Unkrautvernichters zurück.