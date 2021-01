Für den Deutschen Journalisten-Verband zündeln jüngste Äußerungen des Kölner Weihbischofs Ansgar Puff an der Pressefreiheit. Puff sieht auch die Katholische Kirche als Opfer von "Fake News". In diesem Zusammenhang zitierte der Geistliche Joseph Goebbels und Donald Trump.

Der Kölner Weihbischof Ansgar Puff hat "Fake News" auch in der Berichterstattung über die katholische Kirche beklagt.

Wiederholungen machten eine Aussage nicht automatisch wahr. Das gelte auch für die Berichterstattung über angebliches Fehlverhalten von Bischöfen, betonte Puff in seiner Videokolumne "Tagesimpuls" auf dem Portal "domradio.de".

Goebbels und Trump bemüht

Der Weihbischof bemühte zur Untermauerung das NS-Propagandaminister Joseph Goebbels zugeschriebene Zitat: "Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie auch geglaubt." Eine Analogie stellte Puff zur Situation in den USA her und den öffentlichen Lügen des früheren Präsidenten Trump. So sei es zu dem Sturm auf das Kapitol mit fünf Toten und zu einer tief gespaltenen amerikanischen Gesellschaft gekommen, meinte Puff.

DJV: "Zündeln an der Pressefreiheit"

Für den Vorsitzenden des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall, erweckt der Weihbischof mit seinen Ausführungen den Eindruck, dass er nicht etwa Meinungsäußerungen in Sozialen Netzwerken meint, sondern die legitime Berichterstattung professioneller Medien. Diese in eine Linie Trump und Goebbels zu stellen, sei ein Angriff auf die professionellen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, sagte Überall dem Deutschlandfunk. Dass über den problematischen Umgang mit dem Missbrauchs-Skandal im Kölner Erzbistum wiederholt berichtet werden muss, liege vor allem an der Informationspolitik der Kirche selbst.



Auch die katholische Kirche könne eigentlich kein Interesse daran haben, die professionelle Berichterstattung und die Suche nach der Wahrheit zu unterbinden, meinte Überall. Die Äußerungen von Puff bewertete er als "Zündeln an der Pressefreiheit und an der Akzeptanz des professionellen Journalismus in der Gesellschaft". Es müsse klar zwischen digitalem Stammtisch-Gerede und faktenbasierter Berichterstattung unterschieden werden, verlangte der DJV-Chef.

Kritik von Kirchenrechtler Schüller

Mit scharfer Kritik reagierte auch der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller auf die Worte des Weihbischofs. Der Goebbels-Vergleich solle Journalisten "mundtot" machen, die kritisch über die Kirche berichteten, schrieb Schüller auf Facebook. Schüller verwies hier auf die zuletzt intensive mediale Begleitung der Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln an. Hier steht insbesondere der Erzbischof und Kardinal Woelki unter Druck.

Mehrere Konflikte im Erzbistum Köln

Innerhalb des Erzbistums gibt es derzeit noch weitere Kontroversen. Es geht um geplante Strukturveränderungen mit neuen Großpfarreien und den Umgang mit der Katholischen Hochschulgemeinde Köln. Sie musste ein Positionspapier mit Reformforderungen von ihrer Homepage nehmen.



Einzelne Pfarreien haben den Kardinal und seine Berater öffentlich kritisiert. Im Fokus stand unter anderen der Dormagener Pfarrer Klaus Koltermann, der den Rücktritt des Erzbischofs gefordert hatte. Anders als zunächst berichtet muss er nun offenbar keine dienstrechtlichen Konsequenzen befürchten. Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken nannte persönliche Angriffe gegen Woelki beschämend.

Zugleich meinte Picken aber auch, die Stimmungim Erzbistum sei "noch nie so auf dem Tiefpunkt gewesen wie gegenwärtig".

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.