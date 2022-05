Katrin Göring-Eckardt (dpa/picture alliance/Flashpic)

Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, es gebe in den Anrainerstaaten der Ukraine die Sorge, das nächste Angriffsziel Russlands zu werden. Vor diesem Hintergrund müsse man deutlich zeigen, dass die Republik Moldau zu Europa gehöre.

Göring-Eckardt hält sich zur Zeit in der Hauptstadt Chisinau auf und will heute Flüchtlingslager besuchen. Mehrere hunderttausend Menschen aus der Ukraine sind in das Nachbarland geflohen. Zuletzt hatten Explosionen in der pro-russischen Separatistenregion Transnistrien die Sorge geschürt, dass der Krieg auf Moldau übergreifen könnte.

