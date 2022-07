Probleme beim Panzer-Ringtausch

Deutsche Panzer auf einer Straße (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Das Verfahren funktioniere nicht wie geplant, sagte die Grünen-Politierin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Falls möglich, könne man auch direkt Waffen an Kiew liefern. Bei dem sogenannten Ringtausch sollen osteuropäische Verbündete der Ukraine Panzer sowjetischer Bauart mit vertrauter Bedienung zur Verfügung stellen. Im Gegenzug erwarten die Nato-Partner von Deutschland modernes Gerät als Ersatz. Zuletzt hatte Polen der Bundesregierung vorgeworfen, sich nicht an diese Vereinbarung zu halten und in diesem Zusammenhang von einem "Täuschungsmanöver" Berlins gesprochen. So habe Deutschland lediglich Panzer angeboten, die älter gewesen seien als die für die Ukraine vorgesehenen - und selbst dies auch nur in symbolischer Größenordnung.

Dazu erklärte Göring-Eckardt, die Kritik aus Warschau möge undiplomatisch gewesen sein, sie sei aber auch ein Weckruf.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.