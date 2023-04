Energiepolitik

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (dpa / picture alliance / Jens Krick)

Je mehr Erneuerbare Energien es gebe, desto niedriger werde der Preis, sagte die Grünen-Politikerin im MDR. Atomkraft dagegen sei teuer, sowohl in der Herstellung, als auch in der Produktion. Zudem sei die Frage der Endlagerung ungeklärt. Auch für die Versorgungssicherheit sei in Deutschland keine Atomkraft mehr nötig.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Spahn, kritisierte das Festhalten am Atomausstieg. Wirtschaftsminister Habeck lasse statt klimaneutraler Kernkraftwerke lieber Kohlekraftwerke laufen - den Klimakiller schlechthin, sagte Spahn den Sendern RTL und ntv. Das Aus für die Atomkraft sei ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland, meinte der CDU-Politiker mit Blick auf nächsten Samstag, wenn die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.