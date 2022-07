Energie-Krise

Die Forderung nach verlängerten Laufzeiten von AKWs ist nach Auffassung der Grünen-Politikerin Göring-Eckhardt eine Scheindebatte. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Es bleibe beim Atomausstieg, daran werde die Ampelkoalition festhalten. Es würden keine neuen AKW in Betrieb genommen und es würden mit Sicherheit nicht alle drei bisherigen länger laufen. Sie habe den Eindruck, dass es in der Diskussion nur darum gehe, den Grünen zu schaden, so Göring-Eckhardt.

Diskussion über längere Laufzeit der Atomkraftwerke

In den vergangenen Wochen war von unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Kräften gefordert worden, die Atomkraftwerke in Deutschland zumindest etwas länger laufen zu lassen als -wie geplant- bis Ende des Jahres. Auch Teile der Grünen schlossen das nicht aus. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) hielt zuletzt eine längere Nutzung von Atomkraftwerken angesichts des erwarteten deutlich höheren Strombedarfs für erforderlich. Es sei damit zu rechnen, "dass in den nächsten Monaten und möglicherweise auch Jahren verstärkt mit Strom auch geheizt wird, weil Gas so knapp ist", sagte Lindner am Mittwoch.

Unions-Fraktionsvize Spahn (CDU) warnte die Ampel-Koalition vor einer "halbgaren Entscheidung". Der derzeit diskutierte Streckbetrieb reiche nicht aus, sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Der TÜV hielt unterdessen auch die Wiederinbetriebnahme von drei im vergangenen Jahr stillgelegten AKW für machbar.

