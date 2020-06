In Göttingen sind nach der Häufung von Corona-Neuinfektionen etwa die Hälfte der 600 offiziell gemeldeten Bewohner eines Hochhaus-Komlexes getestet worden.

Nach bisherigen Ergebnissen wurden drei weitere Menschen positiv getestet, wie das Sozialdezernat mitteilte. Allerdings liege die Auswertung der meisten Untersuchungen noch nicht vor. Der Gebäudekomplex am Rande der Göttinger Innenstadt gilt als Schwerpunkt des Ausbruchs. Die Stadt geht davon aus, dass Regelverstöße bei Privatfeiern von Großfamilien die Ursache sind. Bis Freitag waren bei 120 Menschen Infektionen bekannt geworden, darunter 39 Schulkinder.



In der Folge wurden in der niedersächsischen Stadt alle Schulen und mehrere Kindertagesstätten geschlossen. Zudem wurde den Sportvereinen der Trainings- und Wettkampfbetrieb untersagt. Ob es weitere Einschränkungen gibt, will die Stadt vom Verlauf des Infektionsgeschehens abhängig machen.