Aktivisten der "Basisdemokratischen Linken" haben eine Lesung des früheren CDU-Politikers de Maizière beim Göttinger Literaturherbst verhindert.

Nach Angaben der Polizei blockierten gestern Abend knapp einhundert Personen das Alte Rathaus der Stadt. Der frühere Innen- und Verteidigungsminister de Maizière wollte dort sein Buch "Regieren" vorstellen.



Wie die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet, begründete eine Sprecherin der sogenannten "Antifaschistischen Linken" die Aktion mit deutschen Waffenlieferungen, unter anderem an die Türkei. Solch einer - Zitat - "menschenverachtenden Politik" solle keine Bühne gegeben werden.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) verurteilte den Protest auf Twitter als "unerhörte Missachtung von Recht und Person", die man nicht hinnehmen dürfe.



In der vergangenen Woche hatten mehrere hundert Menschen an der Universität Hamburg eine Vorlesung von AfD-Mitbegründer Lucke verhindert.