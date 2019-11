Nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf das Amtshaus der Stadt Göttingen wird die Arbeit voraussichtlich längerfristig beeinträchtigt sein.

Ein Zugriff auf die Akten sei momentan nicht zu bewerkstelligen, sagte ein Sprecher der Stadt der "Hessischen-Niedersächischen Allgemeinen". Derzeit werde an einer Übergangslösung gearbeitet. Nach den Worten von Oberbürgermeister Köhler sind davon vor allem Menschen betroffen, die auf die Hilfe der Stadt angewiesen sind. Es gehe um Auszahlungstermine im Jobcenter, Duldungsverlängerungen oder Aufenthalts- und Visaangelegenheiten in der Ausländerbehörde.



Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag Feuer in dem Gebäude gelegt. Die Polizei geht von einem linksmotivierten Brandanschlag aus. Eine Sprecherin sagte, man halte ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben für authentisch. Demnach steht der Anschlag im Zusammenhang mit der für heute Abend geplanten Lesung des früheren Bundesinnenministers de Maizière. Die anonymen Schreiber werfen dem CDU-Politiker vor, er sei mitverantwortlich für die deutsche Flüchtlingspolitik und die Abschiebepraxis der Ausländerbehörden.



Eine ursprünglich für den 21. Oktober im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes geplante Lesung de Maizières war bereits von linken Aktivisten verhindert worden.