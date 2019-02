Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hält die Vergabe des Göttinger Friedenspreises an die Organisation "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" für falsch.

Klein fordert in einem Gastbeitrag für die "Tageszeitung", auf die Auszeichnung zu verzichten, und spricht von einem "falschen und fatalen politischen Signal". Die Organisation behindere durch die Unterstützung der antisemitischen BDS-Bewegung die Suche nach einer Lösung im israelisch-palästinensischen Streit.



Die Bewegung BDS ruft zum Boykott israelischer Künstler, Wissenschaftler und Unternehmer auf. Kritik an der Auszeichnung des Vereins kan unter anderem vom Zentralrat der Juden. Die Jury der Stiftung, die den Göttinger der Friedenspris vergibt, hält an ihrer Entscheidung fest. Sie argumentiert, die "Jüdische Stimme" engagiere sich unermüdlich für eine gerechte Friedenslösung zwischen zwei souveränen Nachbarstaaten. Der Verein soll den mit 3.000 Euro dotierten Preis am 9. März erhalten.