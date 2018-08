Die russische Armee hat sich bereit erklärt, die Pufferzone auf den syrischen Golan-Höhen bis zu einer Rückkehr der UNO-Blauhelmsoldaten zu sichern.

Der Vizekommandeur der russischen Truppen in Syrien, Kuralenko, erklärte bei einer Besichtigung des Gebiets, man arbeite hierzu eng mit der UNO-Mission UNDOF zusammen.



Die Blauhelme sollen auf den Golanhöhen die Waffenruhe zwischen Syrien und Israel überwachen. Nachdem das Gebiet im Syrienkrieg in die Hand radikaler Milizen gefallen war, konnten die UNO-Soldaten dort aber nicht mehr patrouillieren. Im Juni eroberte die syrische Armee die Zone zurück. Israel befürchtete daraufhin, dass mit den Syrern auch verbündete iranische Kräfte direkt an seine Verteidigungslinie gelangen könnten. Kuralenko versicherte nun, in dem Gebiet hielten sich inzwischen nur noch russische und syrische Polizisten auf.