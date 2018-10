Die Vereinten Nationen, Israel und Syrien haben offenbar vereinbart, den einzigen Grenzübergang zwischen Syrien und den von Israel besetzten Golanhöhen am Montag wieder zu öffnen.

Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, sagte in New York, die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Kuneitra werde die Arbeit der UNO-Truppen in dem Gebiet erleichtern. Sie könnten sich nun wieder verstärkt darum bemühen, Feinseligkeiten zu verhindern. Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 hält Israel Teile der Golanhöhen besetzt. Der andere Teil ist unter syrischer Kontrolle. In dem Gebiet gab es seit Beginn des Syrien-Krieges 2011 immer wieder Kämpfe zwischen Aufständischen und den Truppen von Präsident Assad. Im April 2015 wurde der Grenzübergang geschlossen.