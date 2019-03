US-Präsident Trump hat die Golanhöhen offiziell als israelisches Staatsgebiet anerkannt.

Er unterzeichnete das Dekret in Washington in Anwesenheit des israelischen Premierministers Netanjahu. Die syrische Regierung sprach von einem Angriff auf die eigene Souveränität und territoriale Integrität des Landes. Auch Russland, ein Verbündeter Syriens, verurteilte den Schritt. Aus der Türkei kam ebenfalls Kritik.



Die Golanhöhen sind seit vielen Jahren umstritten, gehören völkerrechtlich aber bis heute zu Syrien. Israel hat das Gebiet 1967 besetzt und später annektiert. UNO-Generalsekretär Guterres teilte über einen Sprecher mit, dass sich am Status der Golanhöhen nichts geändert habe.