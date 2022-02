China, Yanqing: Olympia, Rodeln: Tobias Wendl und Tobias Arlt aus Deutschland (l) jubeln nach ihrem Sieg mit den Teamgefährten Toni Eggert und Sascha Benecken. (Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa)

Damit holten sie als erstes Rodel-Duo überhaupt zum dritten Mal nacheinander olympisches Gold. Die Silbermedaille ging an die Deutschen Toni Eggert and Sascha Benecken, Bronze an Thomas Steu and Lorenz Koller aus Österreich.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.