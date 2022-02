Francesco Friedrich und sein Team im Viererbob bei den Olympischen Spielen 2022 in Bejing. (AP via dpa)

Der 31-Jährige wurde zusammen mit seinem Team Olympiasieger im Viererbob, nach seinem Sieg im Zweierbob. Er ist damit der erste Bobfahrer, der bei zwei aufeinander folgenden Winterspielen im Zweier- und im Viererbob siegte.

Zweiter beim heutigen Viererbob-Wettbewerb wurde Johannes Lochner, er erhielt die Silbermedaille. Platz drei belegte Kanada.

Zuvor hatten die deutschen Skirennläufer im letzten alpinen Wettbewerb der Olympischen Winterspiele in Peking den zweiten Platz belegt. Im Team-Event sicherten sich Lena Dürr, Linus Straßer, Emma Aicher, Alexander Schmid und Julian Rauchfuß die Silbermedaille. Das deutsche Team unterlag nur Österreich. Bronze ging an Norwegen. Heute enden die Olympischen Winterspiele in Peking nach gut zwei Wochen mit der Abschlusszeremonie um 13 Uhr unserer Zeit.

