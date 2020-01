Bei den Golden Globes hat die Drama-Farce "Once Upon a Time...in Hollywood" drei Preise erhalten.

Der Verband der Auslandspresse in den USA zeichnete den Film bei der Gala in Beverly Hills als beste Komödie aus. Geehrt wurden zudem Quentin Tarantino für das beste Drehbuch und Brad Pitt als bester Nebendarsteller.



Auch für den Film "Rocketman" über das Leben des Sängers Elton John gab es mehrere Auszeichnungen. Taron Egerton gewann den Preis als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie/Musical. Elton John selbst wurde für den besten Filmsong geehrt.



Den Globe für die beste Regie erhielt Sam Mendes für den Kriegsfilm "1917", der außerdem als bester Film in der Kategorie Drama ausgezeichnet wurde.



Als beste Schauspielerin in der Kategorie Drama geehrt wurde Renee Zellweger für ihre Verkörperung von Judy Garland in dem Film "Judy". Als bester Schauspieler in einem Drama erhielt Joaquin Phoenix den Preis für seine Rolle als "Joker" in dem gleichnamigen Film.