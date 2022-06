Deutscher Filmpreis

Regisseur Andreas Kleinert freut sich über die Lola für den Film "Lieber Thomas". (Britta Pedersen / dpa)

Der Film von Regisseur Andreas Kleinert bekam bei der Verleihung im Berliner Palais am Funkturm die Goldene Lola. Die Tragikomödie "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" erhielt die Auszeichnung in Silber. Mit der Lola in Bronze wurde in der Kategorie bester Spielfilm das Drama "Große Freiheit" gewürdigt.

Der seit 1951 jährlich verliehene Deutsche Filmpreis ist die bedeutendste Auszeichnung der Branche und mit rund drei Millionen Euro auch der höchstdotierte deutsche Kulturpreis.

