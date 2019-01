Die EU-Kommission warnt vor Sicherheitslücken bei der Vergabe sogenannter "Goldener Pässe" und Visa an zahlende Bewerber.

Der legale Aufenthalt in der Europäischen Union und im Schengenraum sei mit Rechten und Privilegien verbunden, sagte Innenkommissar Avramopoulos in Brüssel. Diese dürften nicht missbraucht werden. Mitgliedstaaten müssten bestehende Kontrollen für die Ausstellung "Goldener Pässe" und Visa respektieren und anwenden, so Avramopoulos.



Derzeit verkaufen unter anderem Bulgarien, Zypern und Malta Staatsbürgerschaften und Visa an reiche Ausländer. Dies fällt zwar in die Kompetenz der Mitgliedsstaaten, doch sieht sich in dieser Frage auch die EU-Kommission zuständig.