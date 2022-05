Filmfest Cannes

Ruben Östlund, ganz rechts, auf dem Fiilmfestival in Cannes. (picture alliance / Invision / AP / Vianney Le Caer)

Das entschied eine Jury unter dem Vorsitz des französischen Schauspielers Vincent Lindon. Die Satire auf die Welt von Influencern und Superreichen setzte sich gegen 20 andere Wettbewerbsbeiträge durch.

Mit dem Großen Preis der Jury, der zweitwichtigsten Auszeichnung des Festivals, wurden die französische Filmemacherin Claire Denis sowie der Belgier Lukas Dhont geehrt. Der Preis für die beste Regie ging an Park Chan-wook.

Die iranische Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi nahm den Preis als beste Schauspielerin entgegen. Sie verkörpert in "Holy Spider" von Ali Abbasi eine Journalistin, die einem Serienmörder auf der Spur ist. Als bester Schauspieler wurde der Südkoreaner Song Kang-ho für seine Rolle in "Broker" von Hirokazu Koreeda gewürdigt. Der Film handelt von einer koreanischen Familie, die ein Zuhause für ein in einer Babyklappe abgelegtes Baby sucht.

