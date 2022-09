Laura Poitras (rechts) erhält für ihren Film "All the Beauty and the Bloodshed" über die Fotografin Nan Goldin (links) den Goldenen Löwen beim Filmfestival in Venedig. (AP / Vianney Le Caer)

Das gab die Jury am Abend bekannt. Der Film handelt von der Fotografin Nan Goldin und ihrem Kampf gegen die Verantwortlichen der Opioid-Krise in den USA. Dabei geht es insbesondere um die Familie Sackler, die für Kultursponsoring, aber auch für die Vermarktung des abhängig machenden Medikamentes Oxycontin bekannt ist. Nan Goldin war selbst abhängig.

Den Silbernen Löwen für die beste Regie erhielt der italienische Regisseur Luca Guadagnino für "Bones and All". Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Cate Blanchett für ihre Rolle in "Tár". Colin Farrell erhielt für "The Banshees of Inisherin" den Preis als bester Schauspieler.

Der Spezialpreis der Jury ging an den inhaftierten iranischen Filmemacher Jafar Panahi und seinen Film "No Bears".

Die Filmfestspiele Venedig zählen neben dem Festival in Cannes und der Berlinale zu den bedeutendsten der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 23 Werke um die Preise konkurriert.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.