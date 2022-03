Die Konfliktparteien im Jemen (Stand 04.01.2022) (dpa / Grafik / A. Brühl)

Ziel sei es, das Zerwürfnis zwischen den - wie es hieß - jemenitischen Brüdern zu heilen, teilte der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates mit. Bei den einwöchigen Beratungen ab dem 29. März sollten die Beteiligten gedrängt werden, einer umfassenden Waffenruhe und Friedensverhandlungen zuzustimmen. Rund 500 Teilnehmer würden eingeladen.

Der Golf-Kooperationsrat umfasst Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Bahrain, Oman und Katar. Saudi-Arabien kämpft seit 2015 mit Verbündeten an der Seite der Regierung gegen die vom Iran unterstützen Huthis im Jemen und will dort den Einfluss Teherans zurückdrängen. Die Huthis, die das arme Land 2014 überrannt hatten, beherrschen heute weite Teile des Nordens samt der Hauptstadt Sanaa. Dass Huthi-Rebellen an den Gesprächen teilnehmen, gilt als unwahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.