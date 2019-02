Ein Schiff der Umweltorganisation "Sea Shepherd" ist im Golf von Kalifornien vor der Küste Mexikos von rund 20 Fischerbooten angegriffen worden.

Die mexikanische Marine bestätigte den Vorfall. Das Schiff der Umweltschützer patrouilliert in der Region, um illegale Netze aus dem Wasser zu entfernen. In einer Mitteilung von Sea Shepherd heißt es, an dem Angriff seien rund 50 Personen in Schnellbooten beteiligt gewesen. Sie hätten Brandsätze und Steine geworfen. Auf dem Deck des Schiffes sei Feuer ausgebrochen, außerdem seien Scheiben zu Bruch gegangen. Es war den Angaben zufolge der zweite Angriff binnen drei Wochen.



Sea Shepherd will mit seiner Mission eine bedrohte Schweinswal-Art schützen. Die Wale verfangen sich in Netzen, die eigentlich den Totoabas gelten. Diese Fische werden von Wilderern wegen ihrer Schwimmblasen gejagt. Sie gelten in China als Delikatessen und werden dementsprechend teuer gehandelt.