China, Russland und der Iran haben ihr gemeinsames Militärmanöver im Golf von Oman begonnen.

Die Übung soll vier Tage lang dauern. Hintergrund ist der internationale Konflikt um das Atomabkommen mit dem Iran. Die Lage in der Golfregion gilt als äußerst angespannt, seitdem die USA aus dem Abkommen ausgestiegen sind. Verschärft wurde die Situation in den vergangenen Monaten durch mehrere Angriffe auf Öltanker im Persischen Golf.



Japan schickt deshalb ein Kriegsschiff und zwei Militärflugzeuge in den Nahen Osten, um seine Handelsschiffe in der Region zu schützen. Das Kabinett in Tokio hat beschlossen, dass der Einsatz der Flugzeuge bereits im Januar beginnt. Wenige Wochen später soll dann das Kriegsschiff eintreffen. Vor allem den Golf von Oman und den Golf von Aden will das japanische Militär beobachten und mögliche Angriffe abfangen. Japan bezieht rund 90 Prozent seiner Rohölimporte von dort. Auch Europa entsendet Militäreinheiten in den Nahen Osten, um die Sicherheit für den Handel in der Region zu gewährleisten.