Israel will herausfinden, ob der Iran für die Explosion auf einem Frachtschiff einer israelischen Firma im Golf von Oman verantwortlich ist.

Es gebe die Einschätzung, dass es die Iraner gewesen seien, aber das müsse noch weiter geprüft werden, sagte der israelische Verteidigungsminister Gantz in einem Interview. Die Explosion an Bord der "Helios Ray" war am Freitag gemeldet worden. Eine Seebeobachtungsstelle hatte berichtet, dass die Besatzung des Schiffs, das eigentlich auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Singapur war, in Sicherheit sei. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Zwischenfälle mit Frachtschiffen in der Region gegeben, für die der Iran verantwortlich gemacht wurde.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.