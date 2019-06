Die USA haben dem UNO-Sicherheitsrat trotz Schuldzuweisungen an Teheran keinerlei Belege für die Verantwortung des Irans für die Angriffe auf Öltanker am Golf vorgelegt. Entsprechend äußerte sich der kuwaitische Botschafter bei den Vereinten Nationen, al-Otaibi, nach einem Treffen des Gremiums in New York.

Er sprach sich für eine unabhängige und gründliche Untersuchung aus. Kuwait steht derzeit dem Sicherheitsrat vor. US-Außenminister Pompeo macht den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich und begründet dies unter anderem mit Geheimdienstinformationen. Es handele sich um eine nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch Teheran. Der britische Außenminister Hunt kündigte eigene Überprüfungen der Vorgänge durch sein Land an. Zunächst glaube man aber den Erklärungen des Verbündeten.



Die Vereinigten Staaten hatten erst vor wenigen Wochen ihre Truppen am Golf verstärkt und auch Langstreckenbomber dorthin verlegt.